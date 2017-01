'Toy Story'. Del sueño de un niño al éxito de Pixar

Salt Lake City, Estados Unidos, años cincuenta. Como cada tarde de domingo, un niño mira fascinado en su televisor en blanco negro el programa ‘El Maravilloso Mundo de Disney’, presentado por el propio Walt Disney. En el programa de esa tarde, '¿De dónde surgen las historias?', un animador gráfico dibuja a un pato Donald que cobra vida y empieza a luchar contra el lápiz que le quiere dibujar.



"Arte y tecnología de la mano", pensará años más tarde. Disney está en la vanguardia de la innovación tecnológica para producir algunas películas que pasarán a la historia: ‘Cenicienta’, ‘Peter Pan’ y ‘La Dama y el Vagabundo’, entre muchas otras.

¿Dónde se estudia eso?

No se puede decir que Catmull no lo intentara desde pequeño. Armado de voluntad y fascinado por el mundo de la animación, adquiere algunos libros y material para iniciarse en el tema pero pronto descubre que no tiene suficiente talento. Y no sabe "dónde se estudia eso". Siendo aún estudiante de Físicas, ‘Hand’ ). En 1969 se gradúa no solo en Físicas, sino también en la incipiente Ciencia Informática.En 1974 se doctora y abandona el grupo de Utah, sabedor de que ninguna empresa compartía su visión de crear una película de animación enteramente por ordenador. Ese mismo año entra a dirigir un equipo de investigación en el Instituto de Tecnología de Nueva York (NYIT) algunos de cuyos miembros serán ya piezas clave en la creación y éxito de Pixar.No pierden de vista su sueño de crear un largometraje animado por ordenador, pero. Ninguno de los que contactan cree en el proyecto, incluido Disney. Pero el 25 de mayo de 1977 todo cambia con el estreno de una sola película: ‘La Guerra de las Galaxias’.

Con George Lucas

Conocedor del trabajo de Ed en el NYIT, decide contratarlo para dirigir dicho departamento.(¡que daría nombre a la futura Pixar!),Ed ficha a John Lasseter (un joven talentoso, con la misma visión que Ed, a quien Disney había despedido como animador precisamente por esas ideas), quien terminará siendo el director de ‘Toy Story’. Por entonces, John ya hace maravillas como el corto ‘Las aventuras de André y Wally B’.Sin embargo, el objetivo de Lucas no es hacer películas, sino el aporte tecnológico a Lucasfilm. En 1983 decide deshacerse del equipo y entabla conversaciones con General Motors y Philips. La primera tenía pensado destinar esta tecnología al diseño de automóviles; Philips, para renderizar tomografías. La negociación se rompe en el último momento.y otros miembros del extinto grupo. Su principal negocio: vender el Pixar Image Computer. La empresa no va bien y sufre pérdidas millonarias. A principios de los noventa deciden redoblar esfuerzos en lo que saben hacer mejor: cortos de animación. Tienen un gran éxito en el mundo publicitario, e incluso una nominación a un Óscar por el corto ‘Luxo Jr’.

A por el largo

, en plena efervescencia tras el éxito de ‘La Sirenita’,Asustados por tener que pasar de cortos de unos pocos minutos a un largometraje,En Pixar aceptan los comentarios y, en sucesivas revisiones, Woody se vuelve cada vez más malo y desagradable, incluso insulta a los juguetes. En palabras de Ed: "Woody se había convertido en un imbécil". Disney decide suspender la producción hasta que se rehaga el guión y Pixar vuelve a la idea original, SU idea.Lo demás, es historia., la tercera cinta animada más taquillera, solo superada por ‘El Rey León’ y ‘Aladdín’, y una de las cien producciones más exitosas de todos los tiempos.

Lecciones aprendidas

¿Recuerdas la película ‘Toy Story’? ¿Por qué? ¿Por ser la primera hecha íntegramente con ordenador? Sospecho que no. Mucha gente ni siquiera conoce este dato.Y, sin embargo, parte de los sueños de un niño que quería hacer películas de animación. Un niño que, cuando crece, opta por la tecnología y forma parte de los pioneros de la computación gráfica, creadores tanto del software como el hardware. Tiene una visión -que muy pocos comparten-, pero sabe rodearse de los mejores de entre quienes comparten su sueño.Una destaca sobre las demás. Ninguno de los directivos de Pixar era productor de cine.Además, el inconformismo es parte del ADN de Pixar:El libro ‘Creatividad, SA’, del propio Ed Catmull, es una lectura obligada para todo aquel que dirija, o quiera dirigir, equipos creativos. Un buen regalo para estas Navidades.es autor del blog ‘El miracielos’