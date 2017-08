Así nos influye Catalina

La conocemos popularmente como Catalina, y cada 20 de julio se conmemora su día. Y está claro que se lo merece porque, como nos recordaban hace poco desde Cooking Ideas, la Luna, esa gigantesca formación rocosa que gira alrededor de la Tierra, influye mucho en el planeta que habitamos. No solo porque gobierna el movimiento de los mares 'tirando' de los océanos para originar las mareas. Según la científica Maggie Aderin-Pocock, las primeras mareas lunares, hace unos 4.500 millones de años, crearon las moléculas de vida. Los corales dependen también de Catalina, tanto que si el cielo está muy nublado y la Luna no se ve, estos organismos no desovan. Sin olvidar que los cangrejos de la familia Sesarmidae, que viven en Japón, se acercan al mar para depositar sus óvulos y espermatozoides solo en ciertas fases lunares.

La cosa no acaba ahí. Resulta que la Luna influye en la cantidad de lluvia que se precipita sobre la Tierra. Por otra parte, sin ella los días no tendrían 24 horas sino solo 5 (la Luna 'frena' el giro de la Tierra). A lo que se suma que la inclinación de la Tierra se mantiene con un ángulo de 23º frente al Sol gracias a que la Luna existe. En ausencia del satélite, la inclinación aumentaría diez grados cada 10.000 años, incrementando tanto las temperaturas que seguramente no sobreviviríamos. No obstante, no todo el influjo lunar es positivo: el año pasado, un estudio nipón reveló que los grandes sismos terrestres se ven afectados por las fuerzas de la Luna. Que tiene también un lado oscuro...