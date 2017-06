Quiero ser artista espacial

No es fácil dibujar paisajes marinos, ni tampoco plasmar en un lienzo la esencia de una persona en un retrato. Pero más desafiante resulta aún el encargo que le hicieron hace poco a Robert Hurt, del Caltech: pintar el sistema planetario Trappist-1, situado a 40 años luz de nosotros, con 7 planetas rocosos similares a la Tierra orbitando una enana roja.

No es fácil dibujar exoplanetas, lugares nunca vistos por el ojo humano y de los que solo se tienen algunas pistas que aportan los científicos, partiendo de una curva de intensidad de luz o una curva de velocidad radial de la que se infieran parámetros orbitales del planeta. Sin embargo, es importante para divulgar descubrimientos de los que no existe ni una sola foto. Por eso la NASA y otras agencias espaciales cuentan con artistas dedicados a imaginar y pintar el aspecto que podrían tener esos mundos. Estos ilustradores multidisciplinares que, como nos cuentan en el blog Neofronteras, no 'inventan' sino que se basan en datos obtenidos por misiones científicas espaciales y telescopios en tierra firme. Por ejemplo, para Trappist-1b Pyle Hurt se inspiró en la luna Io de Júpiter, para Trappist-1h en Europa y Ganímedes.

Al final se trata de recrear mundos de extraños colores, mundos a medio congelar o cubiertos de lava ardiente. De transportarnos a la superficie de planetas a los que nunca podremos viajar en la realidad.