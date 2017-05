Pint of Science, otra ronda de ciencia para todos

Un centenar de bares, pubs y locales de ocio de 42 ciudades españolas se han sumado este año a la tercera edición del festival Pint of Science. Desde ayer lunes y hasta mañana miércoles, los investigadores darán respuesta a interesantes interrogantes a pie de barra. En Zaragoza, las sedes del festival serán los locales de El Sótano Mágico (c/ San Pablo, 43), Drinks&Pool Aranda (c/ Conde de Aranda, 138) y La Farándula (Vía Univérsitas, 30). Cada uno acoge, a partir de las 19.30, amenas charlas para todos los públicos sobre una temática: El Sótano Mágico se centra en el ‘Planeta Tierra’, Drinks&Pool Aranda se ha especializado en una ‘Mente maravillosa’ y La Farándula se ocupa de ‘Nuestra sociedad’. Esta es programación:

El sótano mágico Hoy martes: ‘El mapa mental: la revolución geoespacial en nuestro día a día’, por Rafael Martínez Cebolla (Colegio de Geógrafos de Aragón e Instituto Geográfico de Aragón); ‘Diseñar con materiales naturales ¿misión sostenible?’, por Jorge Sierra Pérez (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza); ‘Programa migra: sigue la migración de las aves por satélite’, por Luis Tirado Blázquez (SEO/ BirdLife). Mañana miércoles: ‘¡Que sorpresa! ¡No me esperaba que fueses superconductor!’, por Agustín Camón Lasheras (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón); ‘Materiales de oro para diagnóstico y terapia’, por Concha Gimeno Floria (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea); ‘La verdadera esencia de nuestra trufa. Que no te engañen’, por Laura Culleré Varea (Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología-Departamento Química Analítica. Facultad de Ciencias).

Drinks&Pool Aranda Hoy martes 16: 'La vida es un pén, pén, péndulo', por Luis Rández García (Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones); 'Experimentar: la ciencia que vacila', por Jose Luis Cebollada (Experimentar); 'Viajemos a la ¿cuarta? dimensión', por Raquel Villacampa Gutiérrez (Centro Universitario de la Defensa-IUMA). Mañana miércoles: 'Viendo lo invisible', por Adrián Jarabo Torrijos y Diego Gutiérrez Pérez (I3A-Universidad de Zaragoza); '¿Por qué el wifi se va y se viene?, por José Mª Saldaña Medina (I3A-Universidad de Zaragoza); 'Ya que mis hijas no me hacen caso, ¿cómo hago que aprenda mi nevera?', por Luis Montesano (Bitbrain/Universidad de Zaragoza).

La Farándula Hoy martes: 'Me molas por un tubo' por Claudio Javier García Ballano (Universidad San Jorge); '¿Qué le pasa a mi molino? Mejora de la operación y mantenimiento de parques eólicos', por Elena González (Fundación Circe); '¿Utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro?', por Pablo José Barrecheguren Manero (Big Van, científicos sobre ruedas). Mañana miércoles: 'Osifícate', por Cristina Julián (GENUD, Growth, Exercise, NUtrition and Development) Group, Universidad de Zaragoza); 'Goya y las diarreas del cordero', por Luis Miguel Ferrer Mayayo (Facultad de Veterinaria de Zaragoza); 'Cansat: satélites en competición tamaño lata surcando los cielos de Teruel', por José Ignacio Ansó Gimeno (Laboratorios César Etopia).