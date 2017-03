¿Batido o batiburrillo orgánico?

En definitiva, una gran familia entre la que, sí, se encuentra la práctica totalidad de los compuestos presentes en los organismos vivos que representan la base de nuestra alimentación. Pero también muchos otros bastante menos recomendables a la hora de elaborar un batido. Incluso entre los presentes en vegetales y animales.

Por ejemplo, son compuestos tan orgánicos como el que más, el petróleo y todos sus derivados (la composición del gasóleo se resume en la fórmula C 12 H 26 ); incluidos los plásticos como el PVC (policloruro de vinilo, (C 2 H 3 Cl) n ). Igual que el metanol o alcohol metílico, ese que al ingerirlo, aunque sea con moderación, puede llegar a producir ceguera, sordera e incluso la muerte. Y el etanol o alcohol etílico, omnipresente en todas las bebidas alcohólicas, tan orgánico él (C 2 H 6 O), y que consumido cual batido produce coma etílico. Y qué decir de la solanina (‎C 45 H 73 NO 15 ), alcaloide tóxico presente en todas las solanáceas, como las patatas, lo que obliga a cocinarlas antes de ingerirlas (muy a pesar de los crudiveganos). Que en realidad, constituye solo una muestra de los numerosos alcaloides tan orgánicos como peligrosos presentes en el mundo vegetal y animal: la cocaína (C 17 H 21 NO 4 ); la nicotina (C 10 H 14 N 2 );…

Orgánica es asimismo la tetrodotoxina (C 11 H 17 N 3 O 8 ) uno de los venenos naturales más letales y que se acumula en el hígado de esa potencialmente mortal exquisitez que es el pez globo. Y el insecticida DDT (diclorodifeniltricloroetano; C 14 H 9 Cl 5 ). Y el fármaco de infausto recuerdo talidomida (C 13 H 10 N 2 O 4 ). Y hasta el TNT o trinitrotouleno (C 6 H 2 (NO 2 ) 3 CH 3 ). Además, claro está, de todos los compuestos 'alimenticios' ahora demonizados por esos mismos fanáticos de los 'alimentos orgánicos' como el aceite de palma, las grasas saturadas, los azúcares simples, el gluten, la lactosa, etc.

En honor a la verdad, aunque no sirva para eximir de responsabilidad a tanto gurú irresponsable que se prodiga en los medios, hay que aclarar que la confusión se remonta a los albores del siglo XIX, cuando se introdujo el término 'orgánico' para referirse a los compuestos presentes y aislados de los organismos naturales. Pues por entonces se creía que los seres vivos, y por consiguiente todos los compuestos químicos presentes en ellos, estaban 'alimentados' o dotados de una especie de 'hálito o fuerza vital' ausente en los demás compuestos (etiquetados entonces como inorgánicos). Y que por tanto era imposible obtenerlos en el laboratorio a partir de dichos compuestos 'inertes'. Creencia que desmontó en 1828 el químico Friedrich Wöhler al sintetizar urea (compuesto orgánico presente en la orina) a partir de los inorgánicos ácido ciánico (HOCN) y amoníaco (NH 3 ). Momento a partir del cual se adoptó la moderna definición introducida al comienzo de este texto.