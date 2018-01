Han pescado a los más listos

Los investigadores analizaron los resultados alcanzados en pruebas de coeficiente de inteligencia y la frecuencia de consumo de pescado en 541 niños chinos de entre 9 y 11 años. Y las diferencias en las puntuaciones alcanzadas en función de la dieta resultaron demasiado significativas como para no ser tenidas en consideración. Al contrario, parecen sustentar la existencia de una relación de causalidad (causa-efecto) más que de casualidad (coincidencia).

De hecho, la explicación que ofrecen los autores de la investigación alude a la relación entre la ingesta de ácidos grasos omega 3 (de los cuales el pescado es una importante fuente) y un mejor descanso nocturno o sueño, que se traduciría en un mayor rendimiento intelectual.

Como se ha explicado, el estudio se efectuó con escolares chinos. Además, y debido a su rango de edad, se obvió analizar con más detalle el tipo de pescado consumido, el modo de prepararlo, etc. Factores que los responsables pretenden abordar en futuros estudios….

… y que este Experimenten aborda ya mismo. El objetivo es confirmar que efectivamente existe una relación 'universal' –y no limitada a un ámbito geográfico determinado y su particular dieta- entre frecuencia de consumo de pescado y capacidad intelectual. Y también avanzar en la prevalencia de factores como el tipo de pescado, la forma de cocinarlo, etc.

Si quieres formar parte del mismo, en primer lugar debes intentar resolver el reto lógico que se plantea en el menor tiempo posible. Y responder al siguiente cuestionario:

El cuestionario

¿Cuántas veces consumes pescado por término medio a la semana?

¿Cuántas de estas ingestas son de pescado blanco y cuántas pescado azul?

¿Cuántas frito/ cocido o hervido/ a la plancha/ sushi?

¿Cuántas son pescado fresco / congelado / conservas / procesados de pescado (barritas, gulas…)?

¿Cuánto tiempo has necesitado para resolver el reto?

El reto: flota pesquera

Cada uno de los barcos pesqueros presentes en el tablero presenta un número determinado de tripulantes, entre 1 y 12. Averigua cuántos navegan a bordo de cada embarcación teniendo en cuenta que no puede haber dos barcos con la misma tripulación. Y que los números situados en el margen superior y a la derecha indican la suma de tripulantes totales en esa fila o columna.

Ejemplo

El reto

La solución