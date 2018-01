"El trasplante es algo muy duro, pero yo viví momentos de esperanza"

La zaragozana Elena González Estella, de 30 años, tiene varias fechas grabadas a fuego en su calendario. En 2005, con 18 años, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. "Estaba en mi primera semana de Universidad, con todas las ganas que tenía de comerme el mundo, y me dijeron que iba a estar ingresada tres o cuatro meses. Todo lo que tenía en la cabeza, planes de vivir fuera, experimentar... se fue truncando", recuerda esta joven diplomada en Nutrición y Dietética que estudia en la actualidad sexto de Medicina.

Cinco años después de aquel diagnóstico que cambió su vida, la joven sufrió una recaída y se sometió a un trasplante de médula ósea procedente de un donante anónimo en agosto del 2011 en el Hospital Marqúes de Valdecilla en Santander. "Cuando tienes este tipo de enfermedades hemato-oncológicas, no siempre la quimioterapia es el tratamiento curativo. Un determinado porcentaje de pacientes pueden volver a recaer y una alternativa para la curación de este tipo de enfermedades es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, comúnmente conocido como trasplante de médula ósea.", explica. En su caso, pese a tener un hermano, no resultó así, pero gracias a la solidaridad de una persona anónima esta zaragozana tuvo una segunda oportunidad de vivir y seguir cumpliendo sueños. Tras diplomarse en Nutrición y Dietética en Huesca se matriculó, después del trasplante, en la facultad de Medicina en Zaragoza.. Mientras hace un descanso en su rutina diaria de estudio cuenta que, aunque no está del todo "segura", entre sus opciones está especializarse en Hematología. "Lo tengo en mente, pero no sé si seria capaz de enfrentarme ahora mismo a personas que han padecido lo mismo que yo. El Trabajo de Fin de Grado sí que lo voy a hacer sobre mi tipo de leucemia, pero ahora tengo que terminar la carrera, hacer el MIR, y pensarlo todo bien", afirma esta futura médica, que hoy es voluntaria de la asociación Dona Médula Aragón.

Elena González, en su "sexto cumple" de vida, que celebró el pasado agosto.

De la fundación y el resto de pacientes que en ella ha conocido solo tiene buenas palabras, porque es consciente de la "gran labor" que realizan para salvar vidas. "Yo antes era muy reacia, no me gustaba hablar de lo que me ha pasado, pero a raíz de conocer a más personas, entre ellas a José (trasplantado), cambié mi forma de pensar. La asociación hace una labor increíble, no solo a la hora de informar, sino que está creciendo ayudando a pacientes y familiares, y aunque este año estoy más descolgada por los estudios y la oposición, creo que tenerlos cerca siempre ayuda porque somos gente muy positiva que siempre mira hacia adelante", subraya González.