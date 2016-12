Los médicos piden prohibir el 'botellón' porque lleva a beber a edad más temprana

La Sociedad Española de Medicina de Familias y Comunitaria (semFYC), que agrupa a 20.000 médicos de familia, ha expresado su preocupación por el auge del 'botellón', que lleva a los jóvenes a iniciarse cada vez antes en el consumo de alcohol, y ha pedido que se prohíba la ingestión de estas bebidas en la vía pública.



El coordinador del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de la semFYC, Rodrigo Córdoba, ha opinado queen la localidad madrileña de San Martín de la Vega".puesto que los datos revelan cómo el alcohol está afectando a los jóvenes", ha añadido.Para defender la postura de la semFYC de que se prohíba el consumo de alcohol, incluso el de más baja graduación, en la vía pública, Córdoba ha recordado que, es decir, cinco o más copas en un espacio corto de tiempo".El presidente de la semFYC, Salvador Tranche, ha apostillado que, ha exigido que se cumplan las medidas presentadas en la reunión de Ministros de Sanidad europeos, que fueron respaldadas por la Comisión Europea y el Plan Nacional de Drogas, que implicarían prohibir el consumo de alcohol en la calle, limitar la publicidad de cualquier bebida alcohólica, no sólo los licores, realizar un control sobre los puntos de acceso y los horarios de venta y subir los impuestos., ha clamado el representante de los médicos de familia.Para la semFYC, que tiene su sede en Barcelona,. "Si consideramos que el consumo de alcohol en esa franja de edad debería ser cero, los datos son muy preocupantes", ha alertado Córdoba.-ha explicado el especialista-, por el hecho de no tener todavía las estructuras del cerebro completamente desarrolladas"."En ellos -ha agregado-y en casos extremos puede llevar a la intoxicación etílica y la muerte".Por eso,que, según la semFYC,, a que lo identifiquen como un instrumento para entablar relaciones sociales y a que minusvaloren las consecuencias negativas de su consumo".Además de las graves consecuencias para la salud,y en la que haya menos disponibilidad, accesibilidad y permisividad con las bebidas alcohólicas en los menores", ha opinado Córdoba.El médico ha denunciado queque sirve de reclamo y punto de peregrinaje de multitudes, hecho que acarrea para nuestros jóvenes y sus familias un problema añadido".Según la semFYC,Para Córdoba, "la adopción de medidas voluntarias y sistemas de autorregulación que adoptaba la propia industria se han demostrado ineficaces, no ya para resolver ni siquiera para mitigar este grave problema social y de salud pública".