Festivales de música de España que no te puedes perder

La oferta musical alcanza a todos durante el verano: a los 'festivaleros' regionales, a quienes buscan en la música un pasaporte a destinos internacionales y también a los que prefieren moverse por el país.

No importa el estilo de música que más encaje con tu ritmo, ni que no te apasione la canción del verano porque te prometemos que es posible encontrar lugares en los que no va a sonar. Para demostrarlo, la Guía de Verano del Cipaj te trae una variada lista de festivales a los que puedes asistir esta temporada:

AQUASELLA FESTIVAL

Entre otras actuaciones destacan Andrea Oliva, Jeff Mills, No.Dolls, Adam Beyer y Solomun, Xadig.

Fecha: 20/07/2017- 23/07/2017

Lugar: Arriondas, Asturias. Precio: 49 €, 64 € con acampada

Web

BILBAO BBK LIVE

Este año en cartel, Depeche Mode, Cabbage, The Killers, Fleet Foexes, Die Antwoord, Los Punsetes, Biznaga y muchos más.

Fecha: 06/07/2017-08/07/2017

Lugar: Bilbao

Web

CONTEMPOPRANEA

Festival de la escena indie que te invita a disfrutar de Los Planetas, La Casa Azul, Automatics, Maga, La bien querida, El último vecino y muchos más.

Fecha: 21/07/2017-22/07/2017

Lugar: Alburquerque, Badajoz

Web

DREAMBEACH VILLARICOS

El mayor festival de música electrónica del sur de Europa. Este año actuarán Andy C, David Guetta, Carl Cox, Marco Carola, Loco dice, No.Dolls y más.

Fecha: 10/08/2017-15/08/2017

Lugar: Playa de Villaricos, Cuevas de Almanzora, Almería

Web

ETNOSUR

Festival gratuito multidisciplinar. En cartel: The Apples, Oligarkh y Aterciopelados entre otros. Además, el festival contará con la presencia de circo concurso de DJs, zoco de artesanía y Pipiripao.

Fecha: 21/07/2017-23/07/2017

Lugar: Alcalá la Real, Jaén

Web

GUITARRA DE CÓRDOBA

Un festival de carácter monográfico con diversas manifestaciones musicales y artísticas en torno a la guitarra. El festival ofrece dos áreas compatibles, una programación de formación y otra de espectáculos y conciertos.

Fecha: 30/06/2017-09/07/2017

Lugar: Córdoba

Web

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS

Evento gastronómico y musical que cuenta ya con su décima edición. Este año para celebrarlo tocarán Sidonie, Viva Suecia, Iván Ferreiro, León Benavente y unos cuantos más.

Fecha: 16/06/2017-18/06/2017

Lugar: La Roda, Albacete

Web

MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA

Festival de música tradicional de las regiones y naciones celtas, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional

Fecha: 13/07/2017-16/07/2017

Lugar: Ortigueira, La Coruña.

Web

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICASSIM

Cuatro días de música con artistas como Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Foals, Crystal Fighters, Love of Lesbian, entre muchos otros. Es posible dormir en zonas de acampada.

Fecha: 13/07/2017-16/07/2017

Lugar: Benicassim, Costa Azahar

Web

HEINEKEN JAZZALDÍA

Entre los artistas que participarán en esta edición del festival están, ente otros, Macy Gray, The Pretenders, Chano Domínguez y Stefano Bollani.

Fecha: 20/07/2017-25/07/2017

Lugar: San Sebastián

Web

JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ

Este año podrás ver a Patti Austin, Ruben Blades, Larry Carlton y más. Las actuaciones serán en el polideportivo Mendizorrotza y en el Teatro Principal. En la calle se podrá disfrutar del espectáculo de Lucien Barbarin Street Band.

LA MAR DE MÚSICAS

Uno de los festivales más veteranos dedicados a la World Music en nuestro país. Este festival tiene como objetivo abrir la ciudad portuaria a un sinfín de músicas, artes plásticas, fotografía, cine y literatura. En el cartel estan Alpha Blondi, UB40, Michel Camino y Tomatito y Residente, entre otros.

Fecha: 14/07/2017-26/07/2017

Lugar: Cartagena, Murcia

Web

LOWCOST FESTIVAL

Este año en el cartel se anuncian bandas como Fangoria, Picies, Dorian, Sidonie, Nada Surf, Lori Meyers, Las Chillers, El Columpio Asesino...

Fecha: 28/07/2017-30/07/2017

Lugar: Ciudad Deportiva Guillermo Amor, Benidorm, Alicante

Web

SÓNAR

Festival Internacional de Música Avanzada, New Media Art y Tecnología de Barcelona. Este año habrá nuevos escenarios y más de 60 nombres programados, entre ellos Bad Gyal, Nadia Rose, Animic y Cerrone.

Fecha: 15/06/2017-17/06/2017

Lugar: Barcelona

Web

SONORAMA

Este año el festival cumple 20 años y para celebrarlo estarán allí artistas como Amaral, Coque Malla y Cosmic Birds.

Fecha: 10/08/2017-13/08/2017

Lugar: Aranda de Duero, Burgos

Web

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN

Es es festival de música clásica más antiguo de España. En su programa tiene cabida la ópera, el ballet, las orquestas sinfónicas, pequeños grupos de cámara, órgano románico, corales, espectáculos infantiles y mucho más.

Fecha: 01/08/2017-30/08/2017

Lugar: San Sebastián

Web

