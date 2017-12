10 cosas de las que deberías deshacerte antes de terminar 2017

De hecho, entre todo lo acumulado en casa a lo largo de estos 12 meses seguro que cuentas con estos 10 artículos que solo suponen una acumulación de trastos de cara a empezar el nuevo año cumpliendo los buenos propósitos. Abre la basura y empieza a deshacerte de todos estos elementos:

1.- Maquillaje caducado. Sí, el maquillaje tiene fecha de caducidad y, por la salud de tu piel, es mejor respetarla. Lo ideal sería hacer limpieza anualmente y tirar todos los productos abiertos que no hayamos gastado tras un periodo de uso de 12 meses. De esta forma, se evitarían , erupciones cutáneas decoloraciones, o que la vez piel se reseque en exceso, produciendo eccemas o reacciones alérgica e, incuso, en algún caso más extremo, alguna infección.

2.- Perchas de plástico. En según que tiendas, te las incluyen con la ropa, de forma que si no eres una persona muy organizada por naturaleza y sueles comprar en estos lugares, es probable que tu armario esté lleno de colores. Tíralas. Todas. Ya. Son débiles y sabes que no las usas porque el propio peso de la ropa las dobla y rompe. Solo ocupan espacio y tu armario quedará mucho más ordenado visualmente si todas las perchas son iguales y resistentes.

3.- Calcetines con agujeros y/o desparejados. Están al fondo del cajón y no sirven para nada. Su pareja no aparecerá y no los vas a remendar. Ha llegado el momento de asumirlo, tirarlos y empezar 2018 comprando unos nuevos en las rebajas.

4.- Cepillo de dientes. ¿Cuánto tiempo llevas sin cambiarlo? Sé sincero, recuerda que es algo que te metes en la boca a diario, y tu higiene y salud bucal dependen de este instrumento que los expertos aconsejan renovar cada tres meses.

5.- Toallas. Seguro que tienes en casa toallas de las que ni siquiera recuerdas cómo o cuándo llegaron a tu hogar. Pueden parecer limpias, pero lo cierto es que para que puedan cumplir su función higiénica con eficacia no es recomendable guardarlas más de un año o dos.

6.-Almohada. Pesadillas, noches de sudores fríos, sueños después de haber estado en una fiesta, alguna que otra cabezada sin desmaquillarte correctamente o siestas de verano con el calor del mediodía. Tu almohada necesita un descanso y esto hará que tú también puedas descansar mejor.

7.- Lentillero. Cuidado, este estuche conserva y debe mantener limpio un elemento que cada día pones directamente en contacto con tus ojos. No es necesario amortizarlo, cada vez que compras líquido de lentillas tienes uno nuevo de regalo, así que deja de acumularlos y ve remplazándolos para cuidar de tus ojos correctamente.

8.- Estropajo y/o bayeta. Cada día utilizas estos elementos para dejar limpia la vajilla, por mucho jabón que utilices, están continuamente en contacto con bacterias y elementos invisibles al ojo pero de los que es mejor estar prevenido. No cuestan mucho y es más higiénico reemplazarlas cada mes que amortizarlas hasta que se caen a pedazos.

9.- Latas de pintura vieja. Las guardaste con buena intención pero ni has repasado las paredes ni lo vas a hacer. De hecho, tienes botes de pintura seca de colores que ya ni siquiera tienes en casa. Asúmelo y deshacerte de ellos, solo ocupan espacio.

10.- Ropa que lleva más de un año en tu armario y no te has puesto. Es, sin duda, el paso más costoso pero hay que ser realistas. Si en un año no la has usado, nunca más volverás a ponértela. Es ropa, no le cojas cariño, dónala si está en buen estado, permite que siga cumpliendo con sus función y tú haz hueco para las novedades de 2018.

