Consejos para aprender a decir que no

Complacer a los demás, caer bien o simplemente sentirse bien con uno mismo son algunos de los motivos que llevan a decir siempre que sí a todas y cada una de las propuestas. Sin embargo, es fundamental aprender a decir que no a aquello que no apetezca.

Es una tarea difícil que puede causar ansiedad o malestar al principio pero, al final, mejora las relaciones personales y ayuda a sentirse mejor con uno mismo, además de conseguir la satisfacción que conlleva expresar lo que realmente se siente. No saber decir que no conlleva un sentimiento de inferioridad y baja autoestima, problemas por no saber lo que realmente se quiere, malestar emocional e incluso ira que se traduce en autoreproches. Sigue estos consejos para evitar estas emociones negativas y aprender a decir que no a aquello que realmente no te interesa:

Evita decir 'no puedo' : suena a excusa y es peor que decir no directamente. No tienes porqué aceptar los compromisos no deseados. Un pequeño paso como decir no, te evitará situaciones incómodas y que intenten convencerte.

: suena a excusa y es peor que decir no directamente. No tienes porqué aceptar los compromisos no deseados. Un pequeño paso como decir no, te evitará situaciones incómodas y que intenten convencerte. Olvídate de los demás : lo que el resto de personas puedan pensar sobre tu propia vida no tiene que importar, ya que es fundamental sentirse bien con uno mismo.

: lo que el resto de personas puedan pensar sobre tu propia vida no tiene que importar, ya que es fundamental sentirse bien con uno mismo. Entrena un estilo de comunicación asertivo: frente al espejo, lo mejor es pensar en situaciones en las que te plantees decir que no e interpretar la comunicación no verbal. Además, se consciente de tus defectos y defiéndelos, ya que no hay que avergonzarse de ellos.

frente al espejo, lo mejor es pensar en situaciones en las que te plantees decir que no e interpretar la comunicación no verbal. Además, se consciente de tus defectos y defiéndelos, ya que no hay que avergonzarse de ellos. Valora tu tiempo : decir que sí a todo conlleva restarle tiempo a tareas que realmente quieres hacer y momentos que para dedicarse a uno mismo.

: decir que sí a todo conlleva restarle tiempo a tareas que realmente quieres hacer y momentos que para dedicarse a uno mismo. Organiza tus prioridades: clasifica aquellas situaciones donde menos te cuesta decir que no y aquellas en las que, por cualquier circunstancias resulta más costoso decir que no.

