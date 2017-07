"Mis padres son unos villanos"

"En la asesoría hemos recibido muchas consultas sobre el mismo tema: ¿Qué puedo hacer con mis padres? 'Me tratan como a un bebé', 'No me entienden', 'No puedo hablar con ellos de las cosas que realmente me importan', 'Sólo se preocupan de las notas'...". Así comienzan explicando un problema muy común entre los jóvenes y sus padres Elisa Múgica y Rosana Bellosta, quienes fueron asesoras psicológicas del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza.

"Los hijos solemos oír de dos a doscientas veces al día: recoge el cuarto, apaga la televisión, estudia. ¿Otra vez vas a salir? Cuando tengas hijos sabrás lo que sufro... Y ésto en el mejor de los casos. ¿Cómo puede ser que estén tan desfasados, que no entiendan que somos jóvenes, llenos de vida y con deseos de explorar y descubrir el mundo?" plantean las dos especialistas.

Para afrontar las discrepancias, las psicólogas lanzan la siguiente pregunta, invitando a quienes creen que sus padres son unos villanos, a reflexionar: "¿Cuántos años te separan de tus padres?".

Después, rompen una lanza en favor de ellos: "Tómalos por un momento como personas, no los llames papá o mamá. Pedro y Carmen trabajan unas 8 horas al día (fuera de casa y otras tantas dentro) para que el día de tu cumpleaños tengas ese pantalón de marca que tanto mola y en verano vayas unos días a la playa con tus amigos".

Para iniciar un diálogo de acercamiento con los padres las asesoras plantean otra pregunta: "¿Les hemos dado las gracias? Si crees que ellos no valoran tu trabajo estudiando, piensa que de la misma forma que los padres tienen responsabilidades, también los hijos las tienen. Tal vez si buscamos motivos para una convivencia agradable los encontremos también". Para ello Múgica y Bellosta ofrecen cuatro consejos a los jóvenes que acuden a la asesoría psicológica del Cipaj con esta problemática:

Si quieres que valoren los esfuerzos que haces, aprende a valorar.

Si pretendes que te respeten, respeta.

Si quieres que te escuchen, escucha; y si quieres que te hablen, habla.

Si pretendes que te crean, cumple lo que prometiste.

"La convivencia no siempre es fácil. La excesiva provocación y ridiculización de las posturas de los padres les hace sufrir y les hace comportarse como tiranos y verdugos, algo muy lejano a su verdadero deseo conciliador" añaden. Todas las partes tienen que hacer un esfuerzo para entenderse.

Si necesitas atención psicológica, consejos o tienes dudas, puedes ponerte en contacto con la Asesoría Psicológica del Cipaj.

