La magia de la 'Orquesta Basura'

A la 'Orquesta Basura' se le conoce así porque utiliza los despojos para crear música. Está formada por niños y jóvenes de Asunción (Paraguay) que con instrumentos hechos a base de hojalata, plástico o cartón interpretan temas clásicos o populares para deleitar al público de su ciudad, de su país y de distintas naciones del mundo. Recalan en España por cuarto año consecutivo para ofrecer este jueves un concierto en el Teatro Real de Madrid acompañados por la cantante Rosario Flores y el grupo de percusión Toompack.

Hace ya más de una década que Favio Chávez, un licenciado en Tecnología Ambiental y exdirector de un coro de iglesia, llegó a trabajar al basurero de Cateura, en la periferia de Asunción, con un programa de reciclaje. Miraba a su alrededor y todo parecía carecer de esperanza. En el desolador paisaje se mezclaban elementos como miseria, paro, niños sin estudios, drogas y violencia. Entonces se propuso dar clases de música a algunos vecinos del lugar. "El no tener nada no es excusa para no hacer nada", les desafió. El problema, claro, era que no contaban con los instrumentos necesarios para aprender. Así que fueron al basurero a rescatar materiales para fabricarlos ellos mismos. Un violín o un bajo de lata no tienen la misma sonoridad que los hechos con delicadas maderas y cordajes, pero eso, en realidad, no era tan malo. Con los 'basurosos' el grupo tendría un toque (estético y armónico) diferente.

La comunidad que vivía en torno a Cateura comenzó de esta manera a hacer a librarse de su pesado estigma (la exclusión social) y pronto su trabajo y fama traspasaron fronteras. "En 2012 nos hicieron un documental y eso nos ayudó mucho para que el mundo conociera nuestra labor", dice Favio Chavéz después de interrumpir el ensayo previo al concierto del Real.