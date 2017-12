Richard Gere sobre los abusos sexuales: "Es momento de dar un paso atrás"

Protagonista de las cintas más taquilleras de Hollywood, de 'Pretty woman' a 'Oficial y caballero', a Richard Gere hace años que se le identifica con su budismo militante y su pelea por los desfavorecidos. Este martes, en una entrevista, se moja en el tema de los abusos: "Es momento de dar un paso atrás".

"Nunca he tenido insinuaciones cuando era joven y empezaba en el cine, me refiero en el sentido sexual, pero sí en el sentido de poder. No somos perfectos, todos los que tienen poder abusan, todo el mundo lo hace", afirma el actor, de visita en Madrid para promocionar su nueva película, 'La cena', del israelí Oren Moverman.

Opina el protagonista de 'Cotton Club' que, aunque haya saltado el asunto de los abusos sexuales en el cine, este problema "está en todas partes, desde los trabajadores de los campos a los empresarios de más poder, es lo mismo".