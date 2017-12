El vestido de tus sueños es de alquiler

¿Cuántas veces has mirado tu armario y has visto vestidos o trajes de fiesta que te compraste para un evento y nunca has vuelto a utilizar? Esta es una realidad muy común. Todos tenemos ese temido fondo de armario ‘inútil’ en el que hemos invertido bastante dinero. Por eso, la opción de alquilar ropa para este tipo de eventos es cada vez más común. Una buena manera de disponer de un vestido de las mejores marcas pero a un precio asequible.