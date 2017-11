Twitter se burla del nuevo aspecto de Silvio Berlusconi

El tiempo pasa igual para todos y, aunque parezca que no, 80 años son muchos años. Sin embargo, para Silvio Berlusconi nunca es tarde para volver a empezar, pero eso sí, pasando antes por chapa y pintura'.

'Il Calaviere', quien este domingo pasado anunció su vuelta a la arena política por una cuestión de "deber", ha incendiado las redes sociales. Eso sí, no por su vuelta a la política, sino por su 'rejuvenecido' rostros de la mano del botox. Pero esto no es nuevo, ya en 2004 el ex primer ministro confesó que se hacía operaciones de estética "por respeto a los demás".

Aquí algunos ejemplos: