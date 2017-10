¿Lavar es solo cosa de mujeres?

Una mujer por cada detergente. Sin ningún tipo de eslóganes, cinco mujeres posan detrás del tipo de detergente más acorde para limpiar el tipo de ropa que llevan puesto. Así era el anuncio de la última campaña de la marca Perlan, perteneciente a la empresa Henkel Ibérica, que ya ha retirado tras las acusaciones de Facua de "machista".

Según la asociación de consumidores, esta publicidad apela al "rancio y casposo estereotipo sexista" de vincular las tareas del hogar con la mujer, algo "que debería estar superado hace mucho tiempo".

Por su parte, Perlan asegura que es un anuncio que "ya no está activo" y no pretendían en ningún momento "herir la sensibilidad de nadie". Además, desde la empresa han señalado que Facua no se ha puesto en contacto con ellos y han aclarado que en las campañas que realizan en ningún momento pretende "romper patrones sociales de conducta, sino llegar a un público mayoritario", que en el caso de este producto son las mujeres, aunque han insistido en que no quieren herir sensibilidades.