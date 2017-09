Belén Esteban desata la furia de las redes tras su conversación con María José Campanario

Belén ha salido al paso de los comentarios negativos que se han vertido tras su aparición televisiva asegurando que "tengo la conciencia tranquila” porque según ella misma ha explicado recientemente, no dijo todo lo que podía haber dicho de esta supuesta conversación entre las dos mujeres más importantes en la vida de Jesulín de Ubrique.

“Lo dije como pude decirlo, no me cebé”, ha explicado la colaboradora, quien además, ha salido al paso de los rumores que aseguraban que había intentado vender la historia a una revista.

Tal y como contó Belén Esteban, en la conversación, que tuvo lugar a principios de agosto, Mª José le dio la enhorabuena por lo buena madre que ha sido, y le insistió en que quería verla en su casa, sin que nadie se enterara: “Noto que no funciona por su tono de voz, no era el de una persona normal que te llama y te habla”, matizó rotunda Belén, extrañada ante la llamada de su conocida 'enemiga'.

Una llamada que ha encendido los ánimos en las redes sociales que critican a Belén por hacer pública una conversación cuando María José se encontraba mal. Al parecer, y según algunas fuentes, esta situación ha provocado el enfado del diestro Jesulín de Ubrique, a quien Belén llamó nada más recibir la llamada de Mª José, aunque él se limitó a cogerle el teléfono y colgar, según la de Paracuellos.

El día en el que Belén hizo públicas estas declaraciones, el diestro, no estuvo delante del televisor, sino que prefirió cenar con sus hermanos en un restaurante. Se desconoce la reacción de Mª José ante tal entrevista, aunque ella ha contraatacado asegurando que "he hecho cosas que no recuerdo por culpa de la medicación".