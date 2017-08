Manel Navarro, tras Eurovisión "Si te ven fuerte, dejan de meterse contigo"

"No considero que yo sufriera 'bullying', pero sí pasé algo difícil", precisa a Efe cuatro meses después del festival durante la promoción de 'Keep on falling', su nuevo sencillo, "en el que aconseja ir siempre con una sonrisa en la cara, porque si la gente te ve fuerte, dejan de meterse contigo".

Navarro (Sabadell, 1996) espera que sirva a personas como una amiga suya que sí sufrió acoso escolar y que tuvo incluso que mudarse de Barcelona a Madrid, o como sus primos, "que no lo han pasado bien por su condición sexual".

El consejo y la canción llegan respaldados además con una campaña en redes, #LoSuperé, que alude a su tropezón eurovisivo e ilustra que el mejor modo de atravesar un bache es con humor... "y también con trabajo", añade.

"No me arrepiento de nada; volvería a ir a Eurovisión", asegura sin asomo de duda este joven de 21 años que hace menos de un año era un rostro desconocido para todo aquel que no se asomara a su canal de YouTube.

En el gran escenario de Kiev cogió tablas y "una nueva perspectiva de la vida". También descubrió la auténtica realidad de esta cita, un inmenso evento que representa "algo mas que solo tres minutos".

"Conocí a gente que lo vive como yo el fútbol cuando juega el Barça, con ese nivel de pasión y amor", apunta, antes de reconocer que, como en el deporte rey, Eurovisión también comporta a veces cierto "hooliganismo".

Él lo sufrió en primera persona desde su accidentada selección como representante español en un programa en directo el pasado mes de febrero y volvió a palparlo en las galas del festival, tres meses después.

Cuenta por ejemplo que en la primera semifinal había un grupo de personas con una tableta en la que podía leerse 'España tongo', mensaje que volvió a escuchar justo antes de su actuación en la final.

"Me afectó, porque si la propia gente de tu país no te apoya...", admite Navarro, que respalda a RTVE en su gestión del festival.

Por si había poca leña para arder, llegó el momento de su actuación con 'Do it for your lover' y en el momento de clímax de su interpretación vocal, se le escapó el gallo más comentado de los últimos meses en redes sociales.

Dice que entre los coristas y la música solo notó que "algo había ido mal", pero que no comprobó cuánto hasta que se bajó del escenario y lo vio en Twitter. Rápido en su reacción, publicó la foto de un pollo en su perfil, atajando la polémica con humor.

"Nadie puede pensar que no me he tomado suficientemente en serio Eurovisión, porque todo el equipo nos hemos dejado los cuernos; lo que pasó fue un fallo", defiende.

Aún recibe bromas por la calle (generalmente grupos de chicos achispados que le hacen el gallo a su paso) y se muestra algo sorprendido y molesto por la parodia que esta misma semana hizo de su actuación un programa de Telecinco, aunque mantiene la esperanza en que todo terminará pasando.

De hecho, aunque se ha quedado sin vacaciones, manifiesta su felicidad por la venta de todas las entradas ('sold outs') de sus recientes conciertos en salas de Madrid y Barcelona, donde volverá a actuar en breve.

Mientras, él sigue con sus estudios de composición musical, yendo casi cada día al estudio para crear y grabar más temas, ilusionado con su nuevo disco de estudio, que podría estar listo antes de 2018, siguiendo su gusto por Ed Sheeran, el 'tropical house' minimalista, así como el patrón de 'Keep on falling' más que el de 'Do it for your lover'.

¿Qué le diría el Manel Navarro de agosto de 2017 al de agosto de 2016, si pudiera volver atrás? "Que se prepare para lo que le viene, porque es tela", concluye con una sonrisa.