Violento encuentro entre Bustamante y un periodista de Telecinco

David Bustamante ha perdido los nervios con Jordi Martín, un reportero del programa 'Cazamariposas' de Telecinco que aseguró días antes que el cántabro tenía una relación con una bailarina.

Con la intención de garantizar que el artista había comenzado una nueva relación, el periodista le siguió con su vehículo, según ha comunicado él mismo al programa 'Socialité', presentado por María Patiño. "Le iba siguiendo y, de repente, ha parado el coche en una vía de servicio. Ha salido muy exaltado, me ha pegado un patada y lo primero que me ha dicho es que le he jodido la vida", dijo el reportero.

Jordi Martín explica cómo ha sucedido la agresión de Bustamante #Socialité pic.twitter.com/HhvGlwAklw — SOCIALITÉ (@socialitet5) 30 de julio de 2017

Según su testimonio, el cantante le habría propinado "un guantazo y una patada". No obstante, Bustamante alega que el 'paparazzi' le amenazó y le agredió después de perseguirle durante varios minutos con el coche.