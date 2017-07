De Zaragoza a Islandia a la caza de auroras boreales

"Mi sueño siempre había sido captar auroras boreales", explica el fotógrafo zaragozano David Martín, quien, después de 7 años viajando al Ártico, se ha convertido en un auténtico cazador de este impresionante fenómeno atmosférico. En 2010, Martín realizó su primera expedición a Islandia junto a unos amigos. Pero aquel viaje no resultó tan productivo como él esperaba. "Aunque conseguimos ver auroras boreales y retratarlas, cuando revisé mi cámara solo había logrado captar manchones. Un mes y medio más tarde estaba allí de nuevo para volver a intentarlo", explica el fotógrafo.

Siete años, centenares de fotografías y mucha investigación después, David Martín no solo ha conseguirlo domar a estos fenómenos a través del objetivo de su cámara, sino que también se dedica a enseñar a otros cómo lograrlo. "Por ahora llevamos dieciséis cursos en el Ártico, en este tiempo he ganado mucha experiencia", comenta Martín, quien a lo largo de su carrera ha recibido varios galardones internacionales por sus trabajos. Entre las menciones más importantes destacan el premio 'Photographer of the year 2016' en la categoría de paisajes urbanos por una panorámica de Nueva York o ser el único español finalista del 'International Photo Global Artic Awards', en 2013.

Martín inició su actividad en el mundo de la fotografía en los años 90, aunque no fue hasta el 2008 cuando comenzó a impartir clases de esta disciplina, pasión que a día de hoy combina con su trabajo en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. "Me gustaba mucho fotografiar paisajes, las montañas y las estrellas", comenta el zaragozano sobre el punto de partida de su andadura artística. "En 2008 comencé dando clases de fotografía nocturna. Después trabajé como profesor para una agencia de viajes, que era la que me daba el soporte legal para hacerlo", indica.