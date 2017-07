Jessica Alba será madre por tercera vez

"Cash (Warren, su esposo) y yo vamos a ser minoría", dijo Alba en alusión a las dos hijas que tiene ya el matrimonio: Honor, de 9 años, y Haven, de 5.

Recientemente, en declaraciones a la revista especializada People Alba relató que trata de evolucionar constantemente como madre. "Trato de permanecer abierta, de mejorar como persona y de mantener una curiosidad adecuada", comentó la actriz.

"No pretendo aparentar que siempre tengo todas las respuestas, sé que no soy perfecta", agregó. Alba, conocida por películas como 'Sin City, ciudad del pecado' (2005), 'Cuatro fantásticos' (2005) o 'Machete' (2010), es la cofundadora de The Honest Company, una exitosa empresa de productos ecológicos creada en 2012 para el cuidado de los bebés y la limpieza del hogar.

De hecho, Alba, de origen mexicano, recibió en 2016 el premio Excelencia en el Liderazgo que entrega la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) por su trabajo al frente de la compañía.

La actriz decidió aprender todo lo posible sobre productos ecológicos antes del nacimiento de su primera hija, con el objetivo de poder ofrecerle un estilo de vida saludable y protegerla al máximo de agentes tóxicos.

Tras descubrir que numerosos productos a la venta en supermercados de todo el país contenían componentes químicos que podrían resultar nocivos, la intérprete inició una búsqueda de artículos más naturales y de aquel trabajo surgió The Honest Company, que cuenta con más de 500 empleados.