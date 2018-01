Karen Armstrong considera que hoy en día es "esencial" estudiar religión 

En una entrevista desde su domicilio en Londres, la pensadora e investigadora, toda una referencia en el estudio comparativo del islamismo, el judaísmo y el cristianismo, se muestra "honrada y conmovida" por el prestigioso reconocimiento.

En un contexto plagado de ataques terroristas perpetrados en nombre del Islam, Armstrong (Wildmoor, Worcestershire, 1944) enfatiza que ahora, más que nunca, es "esencial estudiar religión" a fin de comprender la sociedad moderna.

"En Europa tendemos a creer que hemos dejado atrás las religiones y el Reino Unido es extremadamente secular, pero el resto del mundo no está de acuerdo. Por supuesto, (la religión) siempre ha sido esencial en el mundo musulmán y América (Estados Unidos) es un país extremadamente religioso", observa.

La autora, que con 18 años ingresó en un convento católico para posteriormente abandonarlo y licenciarse en Literatura Contemporánea por la universidad de Oxford, opina que es necesario "saber qué es lo que está ocurriendo cuando la gente afirma cometer actos violentos en nombre de la religión".

"Los expertos nos dicen que la motivación que hay detrás de un atentado terrorista siempre es fundamentalmente política" y que "no hay nada islámico en esos actos", apunta la escritora, que colabora con frecuencia con medios británicos.

Al reflexionar sobre recientes atentados, como el ocurrido en Manchester el pasado 22 de mayo, donde 22 personas -muchos menores- murieron, apunta que "el problema no es el Islam sino la ignorancia del Islam".

"La verdadera fuerza motora detrás de estos actos es, con frecuencia, la frustración, el aburrimiento, la ignorancia y el sentido de futilidad de la vida", señala.

Entre otras reflexiones, Armstrong remarca que "no sirve de nada culpar de todo a la religión" y afirma que ahora "el Estado ha perdido el monopolio de la violencia", en un momento en que con el fácil acceso a las comunicaciones y las armas, "los oprimidos ya no tiene que sufrir en silencio".

Ganadora de otras distinciones como el Premio TED (EEUU, 2008), el Building Bridges de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes (Reino Unido, 2004), el The Freedom of Worship de la Fundación Roosevelt y el Instituto Roosevelt (EEUU, 2008), Armstrong cree que los medios deben "desempeñar un papel" a la hora de informar para que los ciudadanos no se formen "juicios prematuros".

En este sentido, recuerda que dos días antes del atentado cometido en París en noviembre de 2015, que se saldó con 130 muertos, habían perecido a manos de un terrorista suicida 44 libaneses en Beirut.

"Y mientras occidente se solidarizaba con Francia, cantando la Marsellesa, nadie informaba de las muertes de esos libaneses, dando la impresión de que valoramos más unas vidas que otras", lamenta.

La escritora de ascendencia irlandesa también recuerda su paso por un convento católico, en 1962, para abandonar la vida religiosa siete años más tarde.

Guarda sentimientos encontrados de esa época y recuerda que entonces no encontró "una comunidad compasiva", por lo que al desvincularse, no quiso "tener que ver nada más con la religión".

Paradójicamente, su vida siempre ha ido ligada a la espiritualidad. Entre otros cometidos, ha sido profesora de Cristianismo en el centro rabínico Leo Baeck College de Londres, y desde 2005 es miembro del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones, una iniciativa de la ONU.

Su primer libro fue 'Through the Narrow Gate' (1982) ('A través de la puerta estrecha'), un relato autobiográfico que continuó en 'The Spiral Staircase' (2004) ('La escalera en espiral') al que seguirían 'Una historia de Dios: 4.000 años de búsqueda en el Judaísmo' y 'el Cristianismo y el Islam (1993)'.

Además de 'The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam' (2000) (La batalla por Dios: Fundamentalismo en el Judaísmo, Cristianismo y el Islam). Ahora trabaja en otro libro sobre escritura sagrada en todas las religiones, cuya publicación se prevé para 2019.

Entre otros trabajos, traducidos a numerosos idiomas, figuran 'Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World' (1988) ('Guerras Sagradas: Las cruzadas y su impacto en el mundo actual'), 'Historia de Jerusalén: una ciudad y tres religiones' (1996), 'La gran transformación: El principio de nuestras tradiciones religiosas' (2006) e 'Historia de la Biblia' (2007).