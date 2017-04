Justin Bieber juega al golf en Bogotá antes de su concierto, previsto para el día 12 de abril

Según las imágenes publicadas en Twitter por varias de sus seguidoras, el joven visitó el Country Club de Bogotá en compañía de algunos miembros de su equipo.

A Justin, que cantará este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se le observa en las imágenes pasando por los controles de seguridad de ingreso al club, caminando por el campo de golf, sentado dentro de un vehículo y observando el juego de otro deportista.

Algunos medios locales aseguran que Bieber, quien se aloja en un hotel del norte de Bogotá, está interesado en alquilar una lujosa casa para descansar antes del concierto.

La gira 'Purpose World Tour', que continuará en Punta Cana (República Dominicana), enmarca la segunda visita de Bieber a Colombia.

En su primer concierto en el país, en 2013, Bieber causó revuelo por posar en el escenario con la bandera de Colombia al revés y por pintar un grafiti en un céntrico sector de la capital.

Además de Colombia y República Dominicana, el tour también pasará por Reino Unido, Irlanda, Austria, Croacia, Polonia, República Checa, Alemania, Suiza, Italia, España, Portugal, Estados Unidos y Canadá.

Justin Drew Bieber, nacido en Canadá el 1 de marzo de 1994, ganó el Premio Grammy en 2016 a la mejor grabación dance junto a los estadounidenses Skrillex & Diplo por la canción 'Where Are Ü Now'.

Bieber fue inscrito en el Guinness Record en 2012 como el primer artista menor de 18 años en tener tres álbumes número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Asimismo, 'Purpose', su más reciente trabajo discográfico, batió récords al vender más de 10 millones de copias alrededor del mundo.