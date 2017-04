"Porque yo lo valgo" y otros eslóganes que forman parte de tu vida

"Porque yo lo valgo", "Be water, my friend", "El frotar se va a acabar"... A la mayoría de los lectores les sonarán estas frases y no es para menos. Se trata de eslóganes que han formado parte de numerosos anuncios en televisión, prensa, vallas publicitarias y otros medios. Dar con el eslogan adecuado, esas palabras que se identifiquen con el espíritu de la marca y que queden retenidas en la mente del potencial consumidor, no es fácil.