Fox aplaza los estrenos de 'Anatomía de Grey' o 'Scandal' por huelga de dobladores

En el canal Fox las series que sufrirán parones en abril debido a la huelga son 'Bull', la temporada 8 de 'Modern Family', la cuarta de 'MARVEL Agents of Shield' y 'NCIS Los Angeles', esta última a partir del 18 de abril.

En cambio, no sufrirán alteraciones y se emitirán con normalidad 'Prison Break' y 'Outcast', según la misma fuente, y se estrenarán en ambos casos el 10 de abril.

En el canal Fox Life se aplaza la emisión de los nuevos capítulos de la temporada 13 de 'Anatomía de Grey', la sexta de 'Scandal', la tercera de 'Scorpion', la séptima de 'Blue Bloods' y 'Duda razonable', así como la serie cómica 'The Mick' y la temporada 13 de 'Las Kardashian'. 'The Americans' y 'This is us', por el contrario, 'no sufrirán parones'.

Los dobladores de la Comunidad de Madrid iniciaron este mes una huelga indefinida tras rechazar el preacuerdo que alcanzaron las organizaciones sindicales con la patronal el pasado 30 de marzo.

En marzo, CC.OO., UGT y los sindicatos Artistas de Doblaje de Madrid Adoma y Locumad ya convocaron ocho jornadas de paros en días alternos, tras lo cual la patronal ofreció un incremento salarial del 3% para los años 2017 y 2018.

Sin embargo, según fuentes sindicales, el preacuerdo no garantizaba la negociación del convenio colectivo para regular materias como 'vacaciones, pagas extra' o 'contrataciones'.

El primer convenio de los actores de doblaje de la región se firmó en 2014 tras una huelga de 19 días y, a finales de 2015, comenzaron las negociaciones en busca de una renovación que, según CC.OO., la patronal 'siempre ha rechazado'.