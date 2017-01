Melania Trump no tiene quien la vista, ¿o sí?

¿Quién vestirá a Melania Trump el próximo 20 de enero, fecha en la que su marido será proclamado presidente de los Estados Unidos? Esta pregunta, que en un principio solo podría interesar a los fanáticos del mundo de la moda, se ha convertido prácticamente en un asunto de Estado porque son muchos los diseñadores más famosos del mundo que se han negado a vestirla para una ocasión tan especial.



La Primera Dama es alta, delgada, rubia y guapa, muy guapa, pero eso no ha sido suficiente para convencer a diseñadores de la talla dequeporque según ellos son abiertamente demócratas y apoyaron la candidatura de Hillary Clinton, de modo que"No tengo ningún interés en vestir a Melania Trump . Prefiero poner mi energía en ayudar a aquellos que se verán afectados por Donald Trump y sus seguidores", declaró Marc Jacobs hace unos días.Una opinión compartida con Tom Ford, quien de modo mucho más tajante asegura que ". Tampoco lucirá trajes de Sophie Theallel, la diseñadora francesa encargada de los looks de Michelle Obama, durante estos últimos ocho años.Más tibios se han mostrado agujas comoque por ahora no contestan ni sí ni no cuando les preguntan por esta cuestión.En el lado contrario se encuentran maestros de la moda comoquien ha asegurado que "cualquier diseñador debería de estar orgulloso de vestir a Melania Trump. Es una mujer muy bella y no creo que nos debamos de posicionar políticamente en esto.Por su parte, Carolina Herrera, también partidaria de vestirla en una ocasión tan especial, ha ido a más, asegurando que ". Verás a todo el mundo vistiendo a Melania. Ella representa a los Estados Unidos".Lo cierto es que se cumpla esta profecía de la venezolana o no, el vestido de Melania es, a fecha de hoy, casi una cuestión de Estado.