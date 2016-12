¿Qué es la 'resaca emocional'?

Las experiencias emocionales pueden inducir estados fisiológicos e internos del cerebro que persisten durante largos periodos de tiempo después de que los eventos emocionales hayan terminado, según un equipo de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Este estudio, que aparece en la revista 'Nature Neuroscience', también muestra que esta "resaca emocional" influye en cómo atendemos y recordamos las experiencias futuras.



no es sólo una consecuencia del mundo externo que experimentamos, sino que tambiénestos estados internos", explica laprofesora asociada en el Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York y del Centro de Ciencias Neurales."La 'emoción' es un estado de ánimo --continúa Davachi--. Estos hallazgos ponen de manifiesto queespecíficamente, que los estados cerebrales emocionales".Se sabe desde hace bastante tiempo que. Sin embargo, en este nuevo trabajo los investigadores demostraron que las experiencias no emocionales que siguieron a las emocionales también se recordaron mejor en una prueba de memoria posterior.

Los estados cerebrales por emociones influyen en experiencias futuras

Para ello, los sujetos vieron una serie deimágenes con contenido emocional y que estimulaban la excitación. Aproximadamente entre 10 a 30 minutos despuésun grupo también vio una serie de imágenes de escenas no emocionales y corrientes. Otro grupo de sujetos vio las escenas no emocionales primero seguidas por las emocionales.Se controlaron tanto la excitación fisiológica, medida en la conductancia de la piel, y la actividad cerebral, utilizando imagen por resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), en ambos grupos de sujetos. Seis horas más tarde, se realizó a los sujetos una prueba de memoria sobre las imágenes vistas anteriormente.Los resultados mostraron queen comparación con las personas que vieron primero las imágenes neutrales antes de las emocionales.Los resultados de la fMRI indicaron una explicación para este resultado: los estados cerebrales asociados con experiencias emocionales se prolongaron durante entre 20 y 30 minutos e influyeron en la forma en que los sujetos procesaron y recordaron experiencias futuras que no son emocionales. "", concluye Davachi.