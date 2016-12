El Día de Navidad, el más mortal del año

La Fundación Española del Corazón (FEC) ha alertado de que el Día de Navidad, que se celebra este domingo, es el "más mortal" del año debido a que aumentan en un 5 por ciento los infartos como consecuencia de los excesos que se producen en Nochebuena y en la comida de Navidad.



"Es cierto que el frío es causante de más eventos coronarios, está descrito que las bajas temperaturas estimulan los receptores del frío en la piel y del sistema nervioso simpático, lo que conlleva aun aumento de los niveles de. Así, el aumento de la agregación plaquetaria y la viscosidad de la sangre durante la exposición a. Aún así, el frío no explica el aumento concreto de los infartos en las vacaciones navideñas", ha explicado el vicepresidente de la FEC,En este sentido, el experto ha achacado también el aumento de los fallecimientos por esta causa en Navidad a que durante estas fechas se suelen posponer las visitas médicas programadas y hay una menor constancia en la toma de medicación de pacientes que ya tienen diagnosticado algún factor de riesgo.Ahora bien, Palma ha recordado que el 80 %y hasta el 90 por ciento de los infartos se podrían prevenir con hábitos de vida saludable como, por ejemplo, una alimentación variada, en la que primen las frutas, verduras y pescado azul.Practicar unos 30 minutos de ejercicio cinco veces por semana, reducir la ingesta de alcohol, descansar y huir del estrés son otro de los consejos aportados por el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón para tener unas navidades lo más saludables posibles.Estos consejos han sido también mencionados por la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido quien, además, ha insistido en la importancia de disfrutar de las comidas con moderación. "Más allá de que pueda resultar prácticamente imposible renunciar a los turrones y el cordero, es importante no dejarse llevar por los excesos y deleitarse con el menú siempre en su justa medida, ya que los alimentos ricos en grasas son un enemigo que no podemos perder de vista", ha avisado la organización.Pero todo ello no sólo sirve para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares o infartos, sino que también puede ayudar a controlar la diabetes, tal y como ha añadido el miembro del Comité Asesor del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas, Ramón de Cangas, que, al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de que los pacientes diabéticos se comprueben con más frecuencia sus niveles de azúcar para evitar descompensaciones.Ahora bien, en el caso de los pacientes con diabetes, es necesario también que eviten los platos con alto contenido en hidratos de carbono y grasa, ajustar las cantidades de legumbres y cereales en función de cada persona y beber agua antes que una bebida alcohólica. "No obstante, si se opta por bebidas con alcohol, es mejor que se elijan las de baja graduación porque son preferibles a las destiladas", ha apostillado el experto.Asimismo, la Federación Española de Diabetes ha destacado también la importancia de comer despacio, masticar bien y limitar el consumo de dulces navideños a los días señalados. Finalmente, el asesor en Nutrición y Deporte de la Fundación para la Diabetes e investigador del CIBERDEM, Serafín Murillo, ha aconsejado no incrementar las dosis de fármacos o insulina sin consultar antes con el médico e inyectarla después de las comidas y no al principio.