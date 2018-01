Un camping de Salou, elegido como el mejor de Europa

A estos galardones, que entrega el Real Touring Club de Holanda (ANWB) cada año, optaban un total de 180 establecimientos de todo el continente europeo.

El establecimiento catalán, que celebró este pasado 2017 su 45 aniversario, cierra con este reconocimiento una etapa caracterizada por la innovación y la renovación de sus instalaciones, a las que se ha sumando una nueva zona restort, 'África'. El camping ha sido premiado por la total tematización de su recinto, orientado hacia el público familiar.

Piscinas, vegetación, el aire libre, los amigos y la familia ... Todo esto y más es Sangulí ¡Bienvenidos!

Swimming pools, vegetation, open air, friends and family ... All this and more is Sangulí. Welcome!