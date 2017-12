El año se despide con Dan Brown como el favorito de los lectores

En los libros de no ficción, también copa las listas de más vendidos uno de los favoritos de los lectores, el historiador y escritor Yuval Noah, que con 'Sapiens: De animales a dioses' y 'Homo Deus', se coloca entre los primeros puestos en Brasil, Colombia, Estados Unidos o Francia.

De acuerdo con los datos proporcionados por La Casa del Libro, lo más vendido durante esta semana dentro del género de ficción es 'El fuego invisible', de Javier Sierra; seguido por lo nuevo de Dan Brown, 'Origen'; 'Los pacientes del doctor García', de Almudena Grandes y 'Patria', de Fernando Aramburu.

En la categoría de no ficción se incluyen títulos como 'Around the Corner: The Other Side', de Paula Baena y Giovanna Bravar, que ocupan el número 1 de la lista, seguido de 'La alegría de cocinar', de Karlos Arguiñano; 'Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial', de Pedro Baños y 'Manual del aprendiz de cocinero: Técnicas, trucos, utensilios y recetas', firmado por varios autores.