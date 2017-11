Berling: un gran admirador de la estación de Canfranc

El actor y escritor Peter Berling, que ha muerto este jueves a los 83 años, visitó la estación de Canfranc en marzo de 1995, Enamorado del edificio, prometió hacer lo posible para lograr que se recuperara el edificio. Así lo contó entonces HERALDO: El escritor alemán Peter Berling, autor del libro 'Los hijos del Grial', se quedó impresionado ante la estación internacional de Canfranc y lamentó su actual estado de conservación. En su visita a la población altoaragonesa señaló que se va a poner en contacto con personas amantes del ferrocarril para dar a conocer este extraordinario edificio. Peter Berling llegó a la estación internacional de ferrocarril de Canfranc en medio de un día en el que el viento y la nieve ahondaban todavía más el sentimiento de tristeza que le produjo, según comentó él mismo, el estado de conservación de este complejo ferroviario. "Es magnífica, la más grande que conozco", afirmó, en medio del andén español con una temperatura de dos grados bajo cero.

Berling, que ha venido a España a presentar una novela, puso como con condicionante previo en su visita a nuestro país que quería conocer de cerca la estación de Canfranc de la cual tenía muchas y positivas referencias. Peter Berling, de gran complexión física, desde su poblada barba, y con 140 kilos repartidos por su cuerpo, comentó que "hay que hacer algo con esta estación de ferrocarril, porque es magnífica, porque no he visto nunca cosa igual y porque esto no puede seguir en este estado". Estas palabras que fueron repetidas en varias ocasiones fueron recogidas por el concejal del Ayuntamiento de Canfranc, el independiente Víctor López, quien se opone a la construcción de un complejo inmobiliario, tal y como fue aprobado en el pasado pleno del Ayuntamiento de Canfranc, del día 29 de marzo último. López acudió a recibir al escritor alemán, quien llegó a Canfranc en el tren procedente de Zaragoza, a las siete y media de la tarde.