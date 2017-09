Jorge Usón: “La música es una necesidad y una liberación imprescindible”

¿Desde cuándo canta Jorge Usón?

Canto desde que empecé a hablar me temo. Creo que lo primero fue ‘Amor de hombre’ de Mocedades y de ahí la jota de ‘La Segadora’ y ‘Cantinero de Cuba’. Se me ha ido de las manos.

¿Qué significa la música en su carrera?

La música en mi vida es una necesidad y una liberación imprescindible. Y luego está la voz que es un mundo en expansión y una salvación para el alma.

¿Es, también, un divertimento, una pasión, una vocación, una aspiración a hacerlo todo como showman?

Has dado en la tecla. Efectivamente para bien o para mal no me quiero perder nada de este mundo; lo sabe muy bien mi psicoanalista. Pudiendo cantar hay que cantar. Al fin y al cabo está hecho de la misma matriz con la que se actúa o se baila o se pinta... y para mí es ganarle ventaja a la muerte.

¿Cómo es su grupo, cuál es su papel?

Mi grupo es un cuarteto de folclore latinoamericano y mediterráneo que entremezcla poesía y encuentro. Hacemos café concierto (como un cabaret latino), versiones de otros y temas propios. Un tótum revolútum. Yo canto y estoy moviendo energías. Me he sabido juntar muy bien. Además este domingo nos acompañará Carmen París con el percusionista Fernando Favier. Yo estoy que no duermo.

¿De qué ritmos, autores y poetas hablamos?

Canciones como el son, el bolero, la zamba, la cueca, el landó peruano o ritmos afro cubanos de autores como Carnota, Atahualpa Yupanqui, Andrés Soto, Serrat, Peteco Carabajal, trío Matamoros.…, con textos y versos propios y de poetas universales: Gil de Biedma, Tonino Guerra, Anne Sexton, Saul Bellow o José Antonio Labordeta.

¿Cuál es el espíritu del concierto?

‘Esperando’ es un café concierto con aires de ‘cabaret ultramarino’ donde no faltan las raíces, el humor, el exilio, el calor que no abrasa, la parca, los amigos, la yerbabuena, el más allá, el más acá, una sombra impertinente, una negra mentirosa, un duende quechua que tira de mis venas, un remedio para las penas o un recuerdo al cantante chileno Víctor Jara...

A la vez, anda en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Cómo lleva tantos frentes abiertos, cómo se vence el estrés?

Con esfuerzo seguro pero también con mucho placer, el de sentir que con lo que hago estoy siendo congruente con mis pasiones. Por eso no hay nada de loable. Luego está el equipo que me rodea que me ayuda con todo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Volvemos con el ‘Cabaré de caricia y puntapié’ al Teatro Principal el 8 de noviembre y con ‘Arte’ de Miguel del Arco ese mismo mes. Dos citas en un mismo mes en Zaragoza, ojalá el público responda. Y sigue en televisión ‘Grupo 2 Homicidios’ y ‘Amar es para siempre’.