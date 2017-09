El tío Rana

Los que somos hijos y nietos de zaragozanos siempre oímos hablar del tío Rana. Era ansotano y fue el último en vestir en Zaragoza el traje aragonés a diario. Le he preguntado a mi padre y me ha dicho que él todavía recuerda haberlo visto a mediados de los años cuarenta tomando vermú en la terraza del Gambrinus. Mis abuelos contaban y no acababan anécdotas de él, sobre todo aquella de que siempre compraba dos entradas cuando iba al teatro: una... para él y otra para el sombrero, pues al ser hombre obeso prefería disponer de dos butacas para que nadie se sentara a su lado.