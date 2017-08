Los aspirantes a 'MasterChef Junior 5' ponen la guinda al último casting

"Los niños están muy, muy preparados", ha explicado a los medios Esther González, directora de casting de este programa que previsiblemente se estrenará en Navidades y que levanta pasiones entre los más pequeños, reuniendo en este casting de Madrid a 120 niños.

Enfundados en sus delantales y sus gorros de cocineros, han transmitido una profesionalidad digna de todo un chef no solo con su indumentaria, sino también con sus elaboradas recetas.

El nivel de este 'talent show' que arrancó en 2014 en La 1 de TVE ha ido subiendo exponencialmente desde aquella primera edición que ganó Mario Palacios, ya que entonces había "más ganas que otra cosa", dice González, y, ahora, los nuevos aspirantes aterrizan en los fogones televisivos "inmersos en un gran mundo gastronómico".

"Ahora los niños piden de regalo de comunión ir a un restaurante con estrellas Michelin", comenta la directora de estas pruebas que han reunido en la capital, y en Barcelona, Bilbao, Valencia y Marbella, a más de 6.000 niños de entre 8 y 12 años para competir por 16 exclusivas plazas.

Ese reducido número de aspirantes a chef recibirá al final del proceso de selección una cuchara de madera, el pasaporte a los fogones, después de una preselección rellenando formularios y grabándose vídeos cocinando, y tras la primera prueba 'in situ' de este miércoles, una de emplatado de recetas que han elaborado en sus casas.

Samuel, de 12 años, explica a EFE que se ha decantado por un rollo de salmón relleno de kiwi acompañado con caviar, y reconoce que, a su edad, cada vez hace platos más minuciosos y técnicos. "Me gusta cocinar desde pequeñito porque ayudaba a mi padre a hacer galletas por la tarde, y ahora hago cosas más elaboradas", explica.

Desde Valencia ha llegado a Madrid, exclusivamente para la prueba, Triana (12), que no duda cuando dice que "de mayor" quiere ser estrella Michelín. Para conseguir ese sueño ha presentado, acompañada de sus padres, su hermano y su primo, un salpicón de pato confitado con vinagre de cerveza y pomelo escarchado.

"Quién me iba a decir que estaríamos aquí", comenta a EFE su madre, divertida y rodeada de decenas de progenitores igualmente orgullosos de sus pequeños grandes chefs.

Es el caso de los padres de un trío de hermanas que se presentan a las pruebas de 'MasterChef Junior 5', después de haber pasado el verano en los campamentos culinarios del programa.

Daniela (10), Carlota (9) y Martina (8) han preparado, en su conjunto, un auténtico menú: Daniela unos daditos de merluza con salsa de mayonesa y miel; la pequeña, un wok de pollo y setas con salsa teriyaki, mientras que la mediana ha optado por unas más tradicionales torrijas.

"Lo que buscamos realmente es la actitud", comenta Miguel Arriaga, portavoz de los "culinarios" del programa que hoy degustarán los platos, y que irán dando a los aspirantes que pasen la prueba de emplatado una cuchara de madera, el primer "sí" para seguir en el proceso de selección.

Iria, de 10 años, ya sabe lo que queda por delante. Ella fue una de las concursantes que tuvo que decir adiós a las cocinas en el primer episodio de "MasterChed Junior 4", y ahora vuelve para revalidar sus competencias presentando un gazpacho de mango con crema de queso Philadelphia.

Después de esta prueba, por la tarde, los elegidos tendrán que empezar a mancharse las manos: respetando el espíritu del programa, tendrán que hacer un plato con un ingrediente secreto como elemento principal.

'MasterChef Junior' se grabará durante seis semanas, a partir de finales de agosto, gracias a un permiso especial de la Comunidad de Madrid que permite a los niños competir en período escolar ya que como requisito previo, explica González, los concursantes tienen que "tener todo aprobado y con buenas notas".

"Los niños suelen hacer deberes en la residencia del programa", asegura sobre estos pequeños genios que ya son ganadores y que, aunque no todos vayan a ser estrellas televisivas, no tirarán sus delantales y gorros de cocineros aunque no pasen el casting.