Netflix estrena este viernes el filme de Brad Pitt sobre la guerra de Afganistán 

La plataforma audiovisual Netflix estrena este viernes en todos sus territorios 'Máquina de guerra', una película producida y protagonizada por Brad Pitt e inspirada en la historia real del general estadounidense Stanley McChrystal al frente de las tropas de su país en Afganistán.

El estreno llega en plena polémica por el cambio en las reglas de juego que ha supuesto en la industria del cine la irrupción de plataformas como Netflix, que compite estos días en el Festival de Cannes con dos filmes que no pasarán por las salas tradicionales en Francia.

'Máquina de guerra' está inspirada en el libro 'The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan', del periodista Michael Hastings, quien siguió de cerca a McChrystal durante varios meses en 2009 y en 2010 publicó un artículo en la revista Rolling Stone que le costó el puesto al general.