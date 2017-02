"La jota", de Carlos Saura, abrirá el Festival de Cine de Panamá 

La proyección de Saura del "vibrante y sonoro musical" sobre el cante y el baile de Aragón contará con la presentación especial en vivo de Miguel Ángel Berna, bailarín y coreógrafo de la película, ha informado la oficina de prensa del Festival de Cine de Panamá.

Esta cinta, rodada por Saura en Segovia, ha sido definida por el director como un homenaje a la música, en especial la de Aragón, la tierra natal del realizador.

El IFF 2017, que se celebrará en Panamá del 30 de marzo al 5 de abril próximo, contempla una muestra internacional "absolutamente diversa en temática, origen y género" con "los títulos más elogiados mundialmente durante el último año", destacaron sus organizadores.

Se proyectarán más de una veintena de películas, entre ellas "Un día perfecto" (2015, España), del realizador español Fernando León de Aranoa; y "Colossal" (2016, España-Canadá), de Nacho Vigalondo; así como "Los Rolling Stones, olé, olé, olé!: un viaje a través de América Latina" (2016, Reino Unido), de Paul Dugdale.

También se exhibirá "American Honey" (2015, Reino Unido-EE.UU.), de Andrea Arnold; "Barakah conoce a Barakah" (2016, Arabia Saudí), de Mahmoud Sabbagh; "Fuego en el mar" (2016, Italia) de Gianfranco Rosi; y "I am not your negro" (2016, EE.UU., Francia, Bélgica, Suiza) de Raoul Peck; entre otras.

En la quinta edición, el festival recibió más de 290 títulos, reflejó un crecimiento en público del 34 % y logró la participación de más de 150 invitados de la industria cinematográfica mundial, destacó la Fundación Festival Internacional de Cine de Panamá, creada para apoyar la realización de la muestra.

El evento está patrocinado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a través de su Dirección General de Cine (DICINE), así como por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la empresa privada.