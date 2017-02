El cine aragonés escribe su futuro en letras de oro

Aragón también se hizo notar este año en la gala del cine español: menos protagonistas, pero mucha ilusión. Fundamentada, además; la principal apuesta venía de ganar en el Festival de San Sebastián hace apenas cinco meses, la guionista zaragozana Isabel Peña. Y no, no ganó el Goya , pero sale fortalecida del envite. Ayer, por encima de todo, se llevó el aplauso de su gremio por un guión magnífico, escrito a cuatro manos con Rodrigo Sorogoyen. 'Que Dios nos perdone' es el segundo de un tándem que, por cierto, acaba de concluir una tercera historia, a la espera de fijar ya fechas de rodaje en el futuro más próximo posible.

«Esto de la alfombra roja es parte del negocio, pero ese tercer guión con Rodrigo es lo que verdaderamente me ilusiona de estos días», decía la zaragozana antes de la gala. En esa pequeña hoguera de las vanidades que se alfombra estos últimos años en el hotel Auditorium de Madrid también venció, y lo hizo sin forzar la máquina, con una naturalidad absoluta, propia de quien se sabe ajena a esa parte del negocio y, sin embargo, se mueve por ella como pez en el agua. Aunque muchos no la conocían por cara, pasmó a la concurrencia con su verbo sereno y, además, un elegantísimo vestido que le había regalado su novio para la ocasión.

Ojo al calco que viene a continuación. No ganó Miguel Casanova, coguionista de 'En la azotea', el corto dirigido por su compadre Damiá Serra, compañero de aula, de quinta (24 años de nada) y casi hermano, según aclara con orgullo el joven aragonés. No ganó el Goya, pero acaba de terminar otro guión a cuatro manos con Serra, para el que debería ser el primer largometraje de su amigo. «Es verdad eso de que estar nominado ya es un premio -decía Miguel un rato antes de la ceremonia- y también es verdad que cuando llega el día, todo se acelera y el estrés nervios aparecen, pero la felicidad también. Cada cual tiene derecho a vivirlo como quiere. Yo hoy, además de nuestro corto, quiero que gane Isabel Peña, tengo la suerte de conocerla y soy fan, me encanta su forma de escribir».

Ilustres presentadoras

Luisa Gavasa sí ganó hace un año, anoche entregó un premio... el efecto Goya le ha salido rentable. Asi lo detallaba a Heraldo.tv después de fundirse en un abrazo con Ana Belén, que saludó con mucho cariño y un punto de reverencia a la actriz aragonesa. «No me puedo quejar de lo que me trajo 'La novia': una película con Agustí Villaronga, una serie junto a Paz Vega, un papel en el proyecto 'Las chicas del cable' para Netflix, un recital de canción francesa que se llama 'Cantando' y comienza en marzo, hay una obra de teatro y otras dos películas que vamos a ver que pasa... bueno, bien, bien».

Alexandra Jiménez participó este año omo intérprete en el éxito comercial de 'Kiki, el amor se hace', además de estrenar otras cuatro películas. Su vis cómica le acompaña también fuera de cámara. Ayer, magníficamente vestida de Santos Costuras, le tocaba entregar el premio a la dirección artística, uno del vagón de galardones que se llevó 'Un monstruo viene a verme'. «Es bonito ser la primera ver la cara del que gana, pero te imaginas la cara de los que no y es otra cosa -bromeaba- aunque la verdad es que es una noche muy bonita». El día 16, la zaragozana se marcha a Berlín para rodar una película de Elena Trappé, 'Las distancias'.

El apoyo de la firma aragonesa Saphir Parfums a los premios cumplía tres años en esta edición. Como invitados de excepción llegaron además personalidades del mundo político, empresarial y artístico aragonés. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, no se perdió la gala, al igual quel presidente del CEOE Zaragoza, Ricardo Mur, o el actor y productor Jaime García Machín.