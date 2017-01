Disney podría obtener 50 millones de dólares (47 millones de euros) por la muerte de la actriz Carrie Fisher. Al parecer, la compañía de entretenimiento firmó una póliza de seguro con Lloyd's of London para que, en caso de que esta no cumpliera con su contrato de rodar tres películas (Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y las próximas, el Episodio VIII y el IX) se le pagase una indemnización.



Fisher había rodado las dos primeras, pero falleció antes de grabar el Episodio IX. Ahora los escritores de la saga se verán obligados a reescribir el guión de la cinta, mientras. Disney no se ha pronunciado para aclarar o desmentir las informaciones al respecto, publicadas en medios internacionales como 'The Independent' o 'Page Six'.