Es sorprendente el resultado electoral en Cataluña? Sí. Porque dos formaciones políticas, ERC y PDECat, que concurrieron coaligadas en las anteriores elecciones autonómicas de 2015 y obtuvieron 62 diputados, ahora en 2017, por separado, han alcanzado 32 y 34 escaños respectivamente, aumentando su cercanía a la mayoría absoluta del ‘Parlament’, algo que entonces resolvieron con el apoyo de seis diputados de la extremista CUP, y que ahora solventarían con tan solo el aporte de dos parlamentarios.

La que siempre ha sido considerada regla de oro de la democracia, formulada por el padre de la sociología, Karl Mannheim, mediante el apotegma "si los cosas van mal, el electorado sabe quién debe dejar de gobernar", en Cataluña en 2017 ha saltado en pedazos, ya que en los anales políticos contemporáneos sería muy difícil encontrar un gobierno que haya acumulado un volumen mayor de despropósitos, ilegalidades, fracasos y vulneraciones del ‘statu quo’ (catalán en este caso) que el presidido por el inefable Carles Puigdemont. Semejante gobierno, cesado de manera fulminante por la aplicación salvífica del artículo 155 de la Constitución, había colocado a Cataluña fuera de los parámetros jurídicos, políticos, económicos y culturales (con proclamación arbitraria de independencia) normales en Occidente.

Pero formulemos de nuevo la pregunta inicial: ¿es sorprendente el resultado electoral en Cataluña? No. Porque, junto a tan infausto acontecimiento electoral, han ocurrido otros que no chocan con la normalidad democrática y, en consecuencia, no cabe catalogar de sorprendentes. La drástica rebaja de los diez originarios diputados de la CUP a los cuatro actuales es una muestra clara de que un proceder político tan exagerado como el de dicha formación no merece aprecio significativo en el electorado catalán de la hora presente. Y otro tanto ocurre con los escuetos ocho diputados obtenidos por Cataluña en Común-Podemos, que, tras haber sido la candidatura más votada en las dos anteriores elecciones generales, quedó en una posición tan endeble que anula buena parte de los sueños de Ada Colau y reduce drásticamente los ambiciones e irreales pretensiones de Pablo Iglesias a nivel estatal.