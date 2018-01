El sesgo electoral catalán

Tras las elecciones catalanas y la obtención de la mayoría absoluta de escaños de los independentistas, las críticas al sistema electoral catalán se multiplican. El bloque no independentista ha obtenido un 43,43% de los votos (50,82% si contamos ‘CatComú-Podem’) y el 42,2% de los escaños (48,1% si contamos CatComú-Podem). El bloque independentista suma el 47,27% de los votos pero obtiene el 51,85% de los escaños.

Cataluña no tiene ley electoral propia y, por tanto, se aplica la ley electoral estatal. He defendido en este mismo diario la ley electoral española y los argumentos que utilicé podrían extrapolarse a Cataluña. El sistema electoral español y, por tanto, el sistema electoral catalán no tienen un problema de falta de proporcionalidad.

Si tomamos en consideración los resultados de las elecciones catalanas y comparamos el porcentaje de votos y escaños obtenidos por cada uno de los partidos políticos obtendremos que tenemos una proporcionalidad, según el índice Rose, del 92,57%. Ciudadanos ha obtenido un 25,37% de los votos y un 26,6% de los escaños (una sobrerrepresentación de 1,23), aunque el partido más sobrerrepresentado ha sido JuntsxCat que ha obtenido un 21,56% de los votos frente a un 25,37% de los escaños (una sobrerrepresentación de 3,81), junto con ERC, con el 21,31% de los votos y el 23,7% de los escaños (una sobrerrepresentación de 2,39). Los partidos más perjudicados han sido CatComú-Podem, con un 7,42% de los votos y un 5,92% de los escaños (una infrarrepresentación de 1,5), seguido de la CUP, con un 4,4% de los votos y el 2,96% de los escaños (una infrarrepresentación de 1,44), el PP, con el 4,24% de los votos y el 2,96% de los escaños (una infrarrepresentación de 1,28) y el PSC, con el 13,82% de los votos y el 12,59% de los escaños (una infrarrepresentación de 1,23).