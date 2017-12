Iceta ve el proceso fracasado y Turull le afea su apoyo: "Mientras bailabas, a algunos nos estaban esposando"

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que el proceso independentista y la vía unilateral han "fracasado", por lo que ha pedido "cambiar de rumbo", a lo que el conseller de Presidencia cesado, Jordi Turull, le ha afeado su apoyo al 155: "Mientras bailabas, a algunos nos estaban esposando".

En el debate entre candidatos ofrecido por La 1 en Cataluña, Iceta ha protagonizado una tensa discusión cruzada con Turull (Junts per Catalunya) y el candidato de ERC Roger Torrent, número dos de los republicanos por Girona.

El líder socialista ha afirmado que se "ha certificado el fracaso de la vía unilateral e ilegal" y, como ejemplo, ha recordado declaraciones de la exconsellera Clara Posantí admitiendo que "no se estaba preparado", del exconseller Toni Comín diciendo que "no se dijo la verdad" o del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà apuntando que "no somos independentistas porque no hubo mayoría".