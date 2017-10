Molestias incluidas

Esta semana, Facebook me decía que mi amistad con Fernando Aramburu cumple un año. Ya me gustaría. Aunque yo también fui a las míticas fiestas de Veterinaria, entonces no lo conocí; ahora, lo único cierto es que, el otoño pasado, asistí a la presentación de ‘Patria’ en Zaragoza y tuve el privilegio de estar en el grupo que cenó con él.