Díaz recuerda a Sánchez que no apoyará la plurinacionalidad si perjudica a Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha recordado este lunes al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, que no apoyará el concepto de plurinacionalidad para España "si perjudica a Andalucía".

En una entrevista a Canal Sur Radio, Díaz ha asegurado que cree "en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía", para subrayar que está "convencida" de que su partido y su secretario general -"que tiene mi lealtad"- no le va a hacer "elegir" entre sus dos "lealtades", y ella -ha subrayado- no va a apoyar "nada que perjudique a Andalucía".

En este punto, ha asegurado que "aquellos andaluces que salieron a la calle pidiendo dignidad no tolerarían que hubiese españoles de primera y de segunda, y desde el primer día he dicho que no voy a apoyar nunca nada que perjudique a Andalucía, y es la igualdad entre todos los ciudadanos la bandera que voy a seguir defendiendo".