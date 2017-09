Conllevarnos

A lo largo del ‘procés’, el Gobierno de España ha dado muestras de quietismo, que también es templanza. Y días hay en los que parece que Rajoy tenga un historiador de cabecera trayendo a la actualidad los sucesivos intentos de secesión de nuestros vecinos y sus reiterados fracasos. Incluso que le susurra que, de nuevo, la mezcla de clases sociales en la banda del independentismo y sus contrarios intereses acabará por estallar y un gran sector de catalanes pedirá ser rescatado de su propia ‘rauxa’.

Unamuno, Chaves, Ortega,… En el primer tercio de siglo, grandes autores sufrían por lo mismo. Unamuno se ocupó mucho. Negaba la posibilidad de la doble ciudadanía y, agorero, sentenciaba: "La perderá, no me cabe la menor duda que la perderá", decía de España sobre Cataluña. (1918). El gran periodista Manuel Chaves Nogales, tras recorrer Cataluña en ocho reportajes de antología, era más optimista y, aunque destacaba el "entusiasmo popular" del soberanismo, concluía: "En Cataluña no pasará nada de lo que el español no catalán recela... Hay, por encima de todo, un hondo sentido conservador que se impondrá" (1936). Ya antes había escrito sobre los parlamentarios catalanes que "son notoriamente inferiores a su edificio, porque un buen parlamentario no se improvisa ni se construye tan fácilmente como un Parlamento". "Ochenta y tantos hombres no tienen derecho a restar calidad a un pueblo". (1931).

Ortega y Gasset, por su parte, proclamaba en las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña (1932) que "el problema catalán, como todos los parejos a él, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar".