Rajoy y Sánchez conversan por la ley de transitoriedad de Cataluña

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, el portavoz, Óscar Puente, ha señalado que Sánchez le había trasmitido a Rajoy la postura del partido de "rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío" al Estado de derecho.

"Se han comprometido -ha continuado- a tener una comunicación fluida con este asunto, para instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo catalán".

Le ha reiterado, ha continuado, el compromiso del PSOE y su apoyo a una respuesta conjunta ante esas posiciones de las fuerzas separatistas catalanas.

Puente ha precisado que su partido se opone a ese referéndum porque es "un engaño más" a los catalanes y ha precisado que "no habrá referéndum" y que, en caso de que se celebre algún tipo de consulta, ésta no tendrá ningún tipo de garantías democráticas, por lo que el 2 de octubre "no puede haber una república catalana".

Preguntado sobre si en la conversación mantenida entre Sánchez y Rajoy se había tratado alguna otra cuestión, el también alcalde de Valladolid ha detallado que ambos han hablado por teléfono para que PSOE y PP "vayan de la mano" en su respuesta al "desafío" de la Generalitat.

Puente se ha referido también a la manifestación del pasado sábado en Barcelona en solidaridad con las víctimas y de rechazo al terrorismo y ha precisado que "el comportamiento mayoritario" de los ciudadanos "fue el que cabía esperar", aunque ha lamentado que "una minoría organizada" utilizara la ocasión con "intenciones políticas", en referencia a las banderas esteladas que se vieron.

No ha querido señalar a "ningún culpable" de lo ocurrido en la manifestación, pero "estaba claramente organizado" porque las pancartas estaban "perfectamente impresas" y concentradas en la cabecera de la manifestación.

A su juicio, "no es de recibo el comportamiento" de esa "parte", que "no estuvo a la altura de las circunstancias, ni de lo que la ciudadanía" esperaba al asistir a esa manifestación.

"No se puede tomar una parte por el todo", ha señalado el dirigente socialista, "aunque tampoco se puede negar la existencia de la parte", ha proseguido Puente, que ha destacado el papel del PSOE en la manifestación, "como siempre, alejado de la instrumentalización", ha dicho.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE ha considerado además "acertada" la decisión del Rey de participar en la manifestación de Barcelona.