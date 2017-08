Los Mossos buscan a Younes Abouyaaqoub,el único miembro de la célula que falta localizar

Los Mossos d'Esquadra buscan a Younes Abouyaaqoub , el único miembro identificado de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) que aún no ha sido localizado, han informado fuentes de la investigación.

Los Mossos consideran que la célula estaba integrada al menos por doce terroristas, de los que cinco fueron abatidos por la policía en Cambrils; cuatro detenidos, uno de ellos en Alcanar (Tarragona) y 3 en Ripoll (Girona); dos fallecidos en la explosión de la casa de Alcanar el día 16 y uno, Younes Abouyaaqoub, que estaría huido.

El terrorista huido es un marroquí de 23 años sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención internacional.

Por su parte, el detenido en Alcanar es la persona que resultó herida la noche del pasado día 16 en la explosión de la casa de esa localidad en la que se encontraron un centenar de bombonas de butano y en la que los terroristas, supuestamente, preparaban los explosivos que iban a utilizar en los atentados.

El detenido fue ingresado tras la explosión en el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa (Tarragona) y ayer mismo recibió el alta hospitalaria y fue conducido a las instalaciones policiales.

Los forenses trabajan asimismo para determinar que los dos muertos a consecuencia de esa explosión -un cadáver fue localizado el mismo día y este viernes se encontraron entre los escombros nuevos restos biológicos- son dos terroristas ya identificados por los Mossos, que formarían también parte de la célula.

Aunque en principio se barajaba la posibilidad de que Moussa Oukabir, de 17 años y uno de los terroristas abatidos en Cambrils, era el conductor de la furgoneta que arrolló a los transeúntes en La Rambla y que mató a trece personas, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, explicó este viernes por la noche que "cada vez tiene menos peso" esa hipótesis.

Aunque no está confirmado, no se descarta que Younes Abouvaaqoub fuera quien conducía la furgoneta que provocó el atropello múltiple en Barcelona. Tampoco se descarta ahora que fuera el propio Abouvaaqoub quien matara en su huida al joven que apareció herido con arma blanca en la Diagonal el pasado jueves tras robarle el coche para escapar del cerco policial. No obstante, este suceso fue desvinculado ayer de los atentados en Cataluña.