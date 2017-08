El miedo y la consternación se apoderan del centro de Barcelona

Confusión. Miedo. Consternación. Son algunas de las palabras que salen de la boca de Somé y Osman cuando intentan describir lo que han visto y vivido en La Rambla: escenas que les han llevado a salir corriendo y deambular por el centro durante mucho rato hasta recalar junto a la estatua de Colón.

Osman es un joven de Marruecos de 20 años que se encontraba con unos amigos en plaza de Cataluña, muy cerca de La Rambla, cuando se ha producido el ataque terrorista.

"Estaba comprando tabaco en un estanco y he oído un ruido tremendo. Al salir, he visto a muchas personas en La Rambla, en el suelo, sangrando. Un kiosco estaba parcialmente destrozado. No sabía qué hacer y he salido corriendo a través del Raval. Llevo una hora corriendo", ha explicado este joven, ya junto a la estatua de Colón, al final de La Rambla, junto al mar.