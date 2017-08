Juana Rivas recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras negarle amparo el TC

Así lo han anunciado la abogada de esta vecina de Maracena (Granada), María Castillo, y la directora del Centro de la Mujer de esta localidad y su asesora, Francisca Granados, que han lamentado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha negado por "extemporánea" la petición de amparo de esta madre.

Según han señalado, al cerrarse así la jurisdicción nacional, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir protección para Juana Rivas y sus hijos tras el "mazazo" que han recibido, pese a lo que han recalcado que respetan el pronunciamiento del Constitucional.

Tras reconocer que están "tremendamente tristes, por los hijos de Juana Rivas y por Juana Rivas", han confiado también en los tres días de plazo que tiene la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) para interponer un recurso de súplica que, para ellas, "velaría" por los derechos de los dos hijos, de 3 y 11 años.

Castillo ha considerado que el pronunciamiento del TC es "incongruente" y ha recordado que el pasado 31 de julio, cuando también negó el amparo a Juana Rivas, dijo hacerlo porque había aún abierta una vía ordinaria, la de la Audiencia de Granada porque la sentencia dictada el pasado 21 de abril, que le obligaba a devolver a los niños, aún no era firme.

Ha apuntado que si esa sentencia no era firme, por lo que se pudo presentar el también desestimado incidente excepcional de nulidad en el tribunal provincial, no puede decir ahora el TC que no estudia el fondo de la causa y argumentar que es "extemporánea".

Castillo ha insistido en que la sentencia es firme desde el 9 de agosto y que no han transcurrido por tanto los treinta días de plazo que contempla el TC para el recurso de amparo.

Ha incidido en que, en 16 días, el TC ha dado "dos causas" para no admitir la petición de amparo, ha interpretado que ambas resoluciones "son incompatibles" y ha expuesto que el razonamiento de hoy se podía haber esgrimido en julio.

"Se nos han dado esperanzas y ahora dictan de nuevo la inadmisión por un requisito formal, no han entrado en el fondo", ha lamentado la abogada de Juana Rivas, que ha lamentado que el TC haya declinado valorar las vulneraciones que entienden se han producido "en primera y segunda instancia" en este procedimiento de sustracción de menores.

"¿Dónde está lo que dice la Declaración Universal de Derechos de los Menores, la normativa que dice que el interés de los menores estará por encima de cualquier otro criterio o procedimiento? ¿donde están?", se ha preguntado Granados, que ha reiterado que lo importante son los dos hijos de la expareja porque tanto Rivas como Francesco Arcuri pueden velar por sus intereses.

Ha interpretado que la situación actual refleja "que algo está fallando, que algo muy profundo en el sistema está fallando", y ha anunciado que ahora será Juana Rivas quien decida "qué va a hacer, cómo va a seguir protegiendo a sus dos hijos".

Han adelantado que seguirán apoyando a esta madre "en el marco de la legalidad" y que buscarán "todas las vías que hagan posible la defensa de esos derechos que seguimos reivindicando que están vulnerados", por lo que acudirán a "otras instancias" para lograr la "protección que no hemos recibido del sistema español".