Rajoy convocará un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de mes si el Parlament tramita el referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que convocará un Consejo de Ministros extraordinario a mediados del mes de agosto si el Parlamento Catalán tramita la proposición de ley del referéndum registrada el lunes por Junts pel Sí y la CUP y ha vuelto a insistir en que "no habrá" consulta el 1 de octubre.

"La ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar", ha subrayado durante su tradicional paseo vacacional por la Ruta da Pedra e da Auga de Ribadumia (Pontevedra), donde ha explicado que esta reunión extraordinaria de los miembros de su Ejecutivo "no está decidida todavía" y "dependerá" de las acciones que "tome" la mesa del legislativo catalán.

Sobre esta cuestión, ha calificado de "positivo" el posicionamiento del Tribunal Constitucional (TC) que, según ha recordado, ha dicho que "en absoluto se podía en 24 horas, como pedía el Parlamento de Cataluña, aprobar una ley convocando un referéndum". "Eso es un disparate y se ha declarado anticonstitucional", ha incidido, para avanzar que su Gobierno "seguirá defendiendo la democracia y la ley".